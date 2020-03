Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras OB sucht den Draht zur Jugend

Der Oberbürgermeister von Gera, Julian Vonarb (parteilos), will den Jugendlichen in der Stadt eine stärkere Stimme geben. Deshalb plant er themenbezogene Gesprächsformate mit jungen Leuten. Der erste Termin soll im zweiten Quartal stattfinden, kündigte er am Mittwoch an. „Ich möchte sowohl gezielt einladen als auch öffentliche Formate testen“, erklärte er. Als Beispiel nannte er einen Treff im Klimapavillon, der im Mai nach Gera kommt.

Gera liegt in Thüringen mit dem Jugendquotient vorn

Hintergrund für die Idee ist die Botschaft aus der aktuellen Sozialstatistik. Gera ist jung und alt zugleich. Im Thüringenmaßstab belegt die Stadt, die Ende 2019 insgesamt 94.564 Einwohner mit Hauptwohnsitz zählte, mit ihrem Jugendquotient Platz zwei hinter Weimar. Er sagt etwas über das Verhältnis der jungen Menschen zu den Erwerbstätigen. Zugleich sind es aber vor allem die zwischen 18- und 35-Jährigen, die aus Gera wegziehen. „Das sind genau die, die wir für die Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung hier halten möchten. Ich möchte, dass junge Leute gern in Gera leben“, sagt der Rathauschef. 2018 gab es 125 mehr Weg- als Zuzüge, hat Manfred Kaniß, Statistiker der Stadtverwaltung, ermittelt. Voriges Jahr waren es sogar 200 Wegzüge mehr.

Zwei neue Kindergärten für die kleinsten Geraer

Die Geburtenzahl erreichte 2018 und 2019 identische 805 Kinder. Allen Familien gratuliert Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) in einem Brief. „Das mache ich schon seit Jahren“, sagt sie. Dabei belässt es die Stadt nicht. Als familiengerechte Kommune, wie sie sich seit Mai 2015 bezeichnen darf, organisiert sie mit Ehrenamtlichen den Besuch der Eltern Neugeborener, die das wünschen. Mehr als zehn Jahre wird das praktiziert. Doch auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein Wohnumfeld mit Dienstleistungen und Freizeitangeboten für Familien meint dieses Zertifikat, das in diesem Jahr verteidigt werden soll. Natürlich zählen Kindergärten dazu. Wenn im April jener am SRH Wald-Klinikum eröffnet und voraussichtlich Anfang 2022 in der Innenstadt ein Kindergarten mit 100 Plätzen des Trägers SOS-Kinderdorf startet, sei der Bedarf gedeckt. „Aus heutiger Sicht“, sagt die Dezernentin.

Im Schuljahr 2018/19 wurden in Gera 4188 Kinder in Kindergärten betreut und besuchten 10.395 Schüler die Schulen der Stadt. Dass weniger junge Leute ihre Schulzeit ohne Abschluss beenden, gründeten Jobcenter, Arbeitsagentur, Stadt und Schulamt das Jugendhaus, das am 8. März seinen vierten Geburtstag feiert. Zu einem seiner Angebote gehört, dass Unternehmen in die Schulen gehen und berufliche Perspektiven in der Heimatstadt präsentieren.

Umfrage zur Geraer Jugendstudie startet nach Ostern

Weil sich die Verwaltung nicht anmaßt zu wissen, wie sich Geras Jugend ihre Stadt der Zukunft vorstellt, startet dieses Jahr die Jugendstudie. „Den Wunsch gibt es schon lange. Jetzt haben wir das Geld für die wissenschaftliche Begleitung“, sagt Dezernentin Wanzar. 29.575 Euro werden ausgegeben. Im Moment werden die Fragebögen, ergänzt mit vielen Vorschlägen des Jugendrates, überarbeitet. „Nach Ostern wollen wir 4100 Schüler befragen“, kündigt Sandra Wanzar an. Dabei werde in Altersgruppen unterteilt. „Für mich ist die entscheidende Frage, wie gelingt es uns, der Jugend Gehör zu verschaffen und nicht nur denen, die von sich aus engagiert sind?“, beschreibt die Sozialdezernentin ihren Ansatz.