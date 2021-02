In Bieblach Ost entstehen auf der Freifläche zwischen Kaufland Center, Thüringer Straße und Robert-Erbe-Straße Gewerbeflächen.

Gera. Die Sitzung vom Mittwoch soll am Donnerstag im Kultur- und Kongresszentrum fortgesetzt werden.

Geras Stadtrat will neues Gewerbegebiet

Der Geraer Stadtrat hat am Mittwochabend bei einer Enthaltung den Aufstellungsbeschluss für das neue Gewerbegebiet Bieblacher Berg gefasst. Dort will sich die Bauerfeind AG aus Zeulenroda-Triebes langfristig erweitern. Mehrere Fraktionen drängten auf die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Belange. Im Moment ist das etwa 22 Hektar große Gebiet an der Ecke Thüringer Straße / Alexander-Wolfgang-Straße Grünland und Ziel zahlreicher Spaziergänger.