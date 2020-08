Geras Tierparktiere vor der Kamera

Der Geraer Naturfotograf Silvio Heidler hat im Auftrag der Stadt Gera den Gesamttierbestand des Geraer Waldzoos fotografiert. „Dies ist meine Art, den Tierpark in dieser nicht einfachen Zeit zu unterstützen“, wird der Geraer in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert. Im Ergebnis dieser Fotodokumentation, so heißt es dort, könne der Tierpark nun auf einen Fundus von rund 2000 Tierfotografien „zur Professionalisierung des Außenauftritts und für zukünftige Presse- und Marketingaktionen zurückgreifen“. Bis Anfang August habe der Tierpark rund 90.000 Gäste gehabt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es rund 155.000.

www.unser-waldzoo.de