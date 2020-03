Die Gemeinde Kraftsdorf freut sich auch 2020 auf zahlreiche Besucher in ihrer Kirche zu den Musiksommer-Konzerten.

Gerhard Schöne eröffnet Musiksommer in Kraftsdorf

Die Eröffnung des Kraftsdorfer Musiksommers übernimmt am Sonnabend, 25. April, um 17 Uhr, der Liedermacher Gerhard Schöne in der Kraftsdorfer Kirche. Einige Lieder wird er gemeinsam mit dem Kinderchor der Kirchgemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf singen, wofür schon fleißig geprobt wird. In dem Programm „Alles muss klein beginnen“ sind Lieder für die ganze Familie zu hören.

Der nächste Termin ist der 24. Mai an dem Musik für Trompete, Orgel und Saxophon erlebbar wird. Die Poppe-Orgel wird mit Werken von Bach erklingen, außerdem eine transportable Truhenorgel im Zusammenspiel mit Bläsern. Annette Tupeika, Carsten Tupeika und Benjamin Stielau musizieren.

Jeder Mensch braucht einen Engel, heißt es am 12. Juli, wenn das Vokalensemble „klangheimlich“ unter der Leitung von Every Zabel (Orgel) geistliche und weltliche Titel, Popsongs und Evergreens zu Gehör bringt.

Thomas Unger (Rups), der frühere Frontmann von „De Randfichten“, und Sohn Toni stellen am 30. August Gospelsongs, bekannte christliche Lieder im Countrysound wie auch eigene Songs vor.

Das letzte Konzert des Kraftsdorfer Musiksommers 2020 bestreitet am 20. September die Band „Every Second Saturday” aus Olbernhau mit Liedern von Jonny Cash, Elvis, Billy Idol, Silly, Leonard Cohen, Depeche Mode und Pink Floyd.

Der Vorverkauf läuft über Uhrmachermeister Knorr Kraftsdorf, Bäckerei Nützer Hermsdorf, Pfarramt Rüdersdorf-Kraftsdorf unter (036606) 84412 und Familie Straßburger unter (036606) 60742. Kinder bis 14 Jahre haben zu allen Konzerten freien Eintritt. Die Konzerte beginnen immer 17 Uhr.