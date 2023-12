Geschichten um die Geraer Lackiererei Bauer

Gera Der neue Kalender „Automobiles Gera“ ist gerade vollendet worden. Er berichtet über Unternehmer aus der Stadt, die sich kannten und halfen

Ein Familienausflug zur Linkenmühle ist in den 1930-er Jahren mit einem Foto festgehalten worden und dient jetzt als Titelbild für die Neuauflage des Kalenders „Automobiles Gera“. Die dort abgebildeten gehören zur Familie Bauer. Die Brücke wurde im Zweiten Weltkrieg gesprengt.

Jubiläum im Oktober

Alfred Bauer eröffnete 1924 in Gera seine Lackiererei, die es nach Umzügen heute noch in der Erfurtstraße gibt. Sein Sohn Günter Bauer hat sie inzwischen an seinen Schwiegersohn übergeben. So ist Karsten Bruchmüller heute der Inhaber und feiert mit der Lackiererei nächstes Jahr im Oktober Hundertjähriges. Dieses Jubiläum ist der Grund dafür, dass dem Familienbetrieb zwei Kalenderblätter im Oktober und November gewidmet sind. beispielsweise mit eindrucksvollen Fotos aus der Werkstatt in der Margaretengasse, die es einst nahe des Roßplatzes gab.

Später wurde die Werkstatt in der De-Smit-Straße eröffnet. Eine Automeile, wie Ralf Schmidt, bei seinen Recherchen entdeckte. Denn beispielsweise gab es den Busbetrieb Fritz Fleischer dort und Mercedes sowie insgesamt fünf Tankstellen, von denen einige auch firmeneigene waren. Wegen des Fotos auf dem Kalenderblatt Februar von der Standard-Oil-Tankdienststelle in der De-Smit-Straße 40, die es Anfang der 1930-er Jahre auf dem Areal des heutigen GUD-Recyclinghofes gab, würde Günter Schaufler „im Kreis springen“, vermutet Ralf Schmidt. Aus seinem Nachlass gibt es ein Manuskript zur Historie des automobilen Geras, aus dem er zehrt. Hilfe bekommt er regelmäßig auch von Heimatforscher Ronald Knoll, der altdeutsche Schriftstücke übersetzt.

Der Lackierer Günter Bauer kennt auch Paul Knoll und seine Autovermietung, der das Kalenderblatt im Mai gewidmet ist. Offenbar war die Vermietung damals mit Fahrer zu verstehen, erzählt Ralf Schmidt. Denn ihm habe Günter Bauer berichtet, dass er mit Paul Knoll zu seiner Hochzeit gefahren sei.

Das BMW-Orange

Auch Fritz Sänger, der Mann aus der Mopedwerkstatt, hat einen Bezug zur Lackiererei Bauer. 1973 hat er sich aus Einzelteilen einen Wartburg 353 aufgebaut, der auf dem Kalenderblatt September zu sehen ist und noch immer fährt. Er wollte ihn unbedingt in BMW-Orange gespritzt haben und erzählt im Kalender, wie seine Mutter drei Büchsen Farbe von einem Westbesuch mitbrachte.

Wie sich Autogeschichten mit Familiengeschichten verbinden, dokumentiert die zwölfte Auflage des Kalenders und schreibt so ein Stück Geraer Geschichte. Zu haben ist er für 25 Euro bei Foto Schmidt in Gera-Untermhaus.