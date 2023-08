Geselligkeit mit Spiel, Spaß und Bewegung

Veranstaltungstipps fürs Wochenende in und um Gera

Spielen jenseits klassischer Brett- und Kartenspiele

Der Verein Spieletreff lädt am Sonnabend, 12. August. in die Evangelische Gemeinde Gera zum Spieletreff ein. Von 14 bis 22 Uhr können Spiele gespielt werden, die etwas mehr Abwechslung mit sich bringen als Mensch Ärger Dich Nicht, Monopoly, Rommé oder Skat. Was gespielt werden kann, kann nachgeschaut werden: www.spieletreff-gera.de.

Schaumpartyin Gera-Langenberg

Zur Schaumparty wird am kommenden Sonnabend ins alte Sommerbad in Langenberg geladen. Veranstalterin Emely Kirsch verspricht ein volles Schaumbad für Kinder ab 15 Uhr und für Erwachsene ab 18 Uhr. Für Essen, Trinken und Musik sei gesorgt.

Sportpicknickin Gera-Leumnitz

Am Sonnabend lädt der Sportverein TSV 1886 Gera-Leumnitz ab 14 Uhr zum ersten Leumnitzer Sportpicknick ein. Verschiedene Sportarten können in gemütlich, familiärem Umfeld kennengelernt und ausprobiert werden.

Mit dem Raddurchs Gessental

Zu einer geführten Rad-Tour am Samstag lädt Gästeführer Alexander Jörk. Los geht es 13 Uhr am Theater Gera, Dauer: drei Stunden. Endpunkt: Schlossberg in Ronneburg. Ganz nach dem Motto „Grün erleben“ geht es zu vielen Attraktionen und besonderen Punkten inmitten der Natur.

Ü30-Partyauf Schloss Osterstein

Zur Ü30-Panorama-Tanz-Party wird am Sonnabend, ab 19 Uhr auf Schloss Osterstein in Gera geladen. Die Veranstaltung findet im Panorama-Café mit Miguel & Friends statt. Einlass ist ab 25 Jahre und der Eintritt ist frei.

Der Grill brennt und auch für kühle Getränke sei gesorgt.

Starke Männerkämpfen am Selgros

Mit Strongman sind die Deutschen Meisterschaften betitelt, die am Sonnabend, ab 16 Uhr, auf dem Gelände des Selros-Marktes zu erleben sind.

Starke Männer aus ganz Deutschland werden sich in fünf Disziplinen messen und den Deutschen Meister unter sich ermitteln. Der Wettkampf findet von 16 bis 21 Uhr statt.