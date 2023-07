Gesperrtes Strandbad in Gera-Aga wird zur Provinzposse

Angelika Munteanu über eine Geraer Tragödie, über die man in Thüringen schmunzelt.

Die Tragödie um den gesperrten See im Strandbad Aga wird gerade zur Provinzposse. Über die wird schon anderswo in Thüringen geschmunzelt. Vor allem darüber, mit welcher Vehemenz die Stadt Gera ihren Part an einer möglichen Lösung für das badelustige Volk immer wieder weit von sich weist. Nun gar mit der Drohung gegen den Ortsteilbürgermeister, dass er gegen den Datenschutz verstoßen habe. Nur weil er öffentlich die Bürger zum Stand der Dinge auf dem Laufenden hält.

Wenn Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb, wie er in einem Antwortschreiben an die Redaktion mitteilte, das letzte Mal im Frühjahr am See war, dann sollte er – entgegen seiner Behauptungen zur jüngsten Stadtratssitzung – wissen, dass dort schon lange kein Badeeintritt mehr kassiert wird. Und auch, dass der See Tag und Nacht frei zugängig ist. Schon seit Jahrzehnten. Beste Voraussetzungen für eine einfache Badestelle also, für die es keinen Bademeister braucht. Die könnte der See längst sein. Denn allein die Stadt und nicht das Landesverwaltungsamt entscheidet, ob sie die Sperrgitter wieder abrüstet.