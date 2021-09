Gespräche mit Filmemachern stehen in Gera im Mittelpunkt

Gera. Metropol-Kino Gera stellt im Rahmen der Dokfilm-Wochen wieder einfühlsame und spannende Dokumentarfilme vor.

Das Metropol-Kino Gera widmet sich im Rahmen der 3. Ostthüringer Dokfilm-Wochen drei Wochen lang dem Dokumentarfilm. Höhepunkte in dieser Woche sind die Filmgespräche, kündigt das Haus an. Gleich fünfmal haben die Besucher Gelegenheit, ihre Fragen an die Filmemacher zu richten.

Am Donnerstag, um 18 Uhr, stellen die Regisseurin Laura Reichwald und die Kamerafrau Janine Pätzold ihre Dokumentation „Stollen“ vor, mit der sie in diesem Jahr auch den Max Ophüls Preis gewonnen haben. Gemeinsam mit der Gedenkstätte Amthordurchgang gibt es Gelegenheit, dieses Psychogramm einer Region im Erzgebirge, 30 Jahre nach der Wende, zu diskutieren.

Auch die Preview „Mitgefühl“ am Freitag um 17 Uhr bietet hinterher ein Gespräch mit dem Produzenten des einfühlsamen Dokfilms über eine besondere Pflegeeinrichtung in Dänemark an. Am Sonntag, um 18 Uhr, fragt die Doku „Wem gehört mein Dorf?“ nach den Möglichkeiten kommunalpolitischer Einflussnahme der Bevölkerung auf die Entwicklung ihres Heimatdorfes Göhren. Auch hier ist der Regisseur Christoph Eder anwesend, um im Gespräch mit einem Vertreter der Landeszentrale für politische Bildung die Hintergründe zu beleuchten.

Die Veranstaltung am Dienstag, 18 Uhr, zu „Freistaat Mittelpunkt“, bei der der Regisseur Kai Ehlers anwesend sein wird, ist ebenfalls eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung sowie mit der Gedenkstätte Amthordurchgang. Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte, lange verdrängt, wird hier in einer bewegenden biografischen Erzählung beleuchtet.

Auch am Mittwoch gibt es im Anschluss an die Preview (18 Uhr) „Der wilde Wald - Natur Natur sein lassen“ ein Filmgespräch mit der Regisseurin Lisa Eder. Die aufschlussreiche Doku über den Nationalpark Bayrischer Wald kommt am 7. Oktober in die Kinos.

„Paolo Conte – Via con me“, die Doku am Montag, 18.30 Uhr, über den italienischen Liedermacher mit der Reibeisenstimme ist erfüllt von der Schlichtheit, Eleganz und Lebensfreude seiner Musik.

„a-ha – The Movie“ am Dienstag, 18.30 Uhr, ist eine Dokumentation über die legendäre Popgruppe aus Oslo, die seit fast 40 Jahren immer noch die größten Stadien der Welt füllt.