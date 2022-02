Gesuchter Straftäter flüchtet vor Polizei in Gera über mehrere Dächer

Gera. Als die Polizei Gera an einer Wohnung klingelte, in der sich ein per Haftbefehl gesuchter 19-Jähriger aufhielt, flüchtete der Gesuchte. Und zwar aufs Dach.

Eine Verfolgungsjagd über mehrere Dächer hat sich ein 19-Jähriger mit der Polizei in Gera geliefert. Laut einer Mitteilung fuhren mehrere Streifen am Freitag gegen 20 Uhr in die Calvinstraße, weil sich dort laut Zeugen der per Haftbefehl gesuchte Mann in einer Wohnung aufhalten sollte. Bevor die Beamten die Dachgeschosswohnung aufbrechen konnten, flüchtete der Gesuchte über den Balkon aufs Dach.

Dort versteckte er sich in 25 Metern Höhe vor den Polizisten. Trotz Sturm und Regen harrte er zunächst eine Weile aus. Dann flüchtete er weiter über die Dächer in der Calvinstraße bis zur Karl-Liebknecht-Straße. Dort endete sein Ausflug schließlich. Er wurde, unter einer Dachgaube versteckt, festgenommen.

Zunächst versorgte ein Rettungswagen den laut Polizei „keinesfalls witterungsgerecht gekleideten" Mann. Anschließend ging es für ihn weiter in einer Jugendarrestanstalt. Ausdrücklich bedankte sich die Polizei bei den Anwohnern, die den Beamten auf der Suche nach dem Mann ihre Wohnungen geöffnet hatten.