Gesundheitsamt Gera auch über Weihnachten im Corona-Einsatz

Gera. Das Gesundheitsamt der Stadt Gera wird auch über Weihnachten im Einsatz sein, um Kontakte von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen nachzuverfolgen. Darüber informierte am Mittwoch die Stadtverwaltung. Auch wenn an Heiligabend und an den beiden Feiertagen die gültigen Kontaktbeschränkungen leicht gelockert würden, appelliert die Stadt auch angesichts über 600 bekannter aktiver Coronafälle in der Stadt an die Eigenverantwortung.

„Weihnachten ist das Fest der Familie und ich wünsche allen ein paar besinnliche und friedliche Stunden im Kreise der Liebsten", so Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos): "Ich zähle aber auch auf die Eigenverantwortung jedes einzelnen und rate dazu, nicht leichtsinnig zu werden." Die Zahl der Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Thüringer Intensivstationen habe sich binnen eines Monats mehr als verdoppelt, so Vonarb: "Wir alle können einen Beitrag leisten, damit diese Tendenz nicht so weiter geht – indem wir die Kontakte reduzieren und uns an die bekannten Regeln halten."

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gera liegt aktuell bei 407. Von 1804 Menschen, die sich seit März infiziert haben, gelten 1105 als genesen, 62 sind verstorben.

