Gewalt nicht ausufern lassen

Worte zum Sonntag von Frank Hiddemann, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Marien

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hielt mir gestern jemand entgegen. Es ging um die geplante Bodenoffensive des Staates Israel. So sind die eben, meinte mein Gesprächspartner, für die ist Rache die Staatsraison. Auge um Auge, Zahn um Zahn! Das steht tatsächlich im Alten Testament, in dem Teil der Bibel, den wir mit den Juden teilen. Aber ich sage dem Mann: Schon damals ging es darum, die Rache zu verhindern. Blutrache findet kein Ende. Das Gesetz der Vergeltung beharrt dagegen auf Gleichgewicht und beabsichtigt eigentlich das Ende der Gewalt. Gleich nach dem Brudermörder Kain am Anfang der Bibel tritt ein großspuriger Mensch namens Lamech auf, der prahlt, für eine Wunde werde er einen Mann erschlagen, und alles, was ihm angetan werde, werde er siebenundsiebzig Mal rächen. So geht Blutrache. Einmal angefangen, hört sie nie mehr auf. Hundert Augen für ein Auge, tausend Zähne für einen Zahn und so weiter. Auge um Auge, Zahn um Zahn, beharrt darauf, dass die Gewalt ein Ende haben soll. Wenn der Schaden vergolten wurde, soll die kriegerische Auseinandersetzung aufhören. So ist der Satz in der Bibel gemeint. Trotzdem: Leicht gesagt, schwer getan. Ein Kriegsverbrechen entschuldigt kein anderes. Mich wundert das Zögern Israels, mit der Bodenoffensive zu beginnen. Was bei einem Einmarsch in Gaza passieren würde, ist kaum vorhersehbar. Vielleicht erinnert sich in Jerusalem jemand an den alten biblischen Befehl, Gewalt nicht ausufern zu lassen: Auge um Auge, Zahn um Zahn.