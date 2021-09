Gewalttätiger Dieb wird in Geraer Einkaufsmarkt erwischt und landet in Untersuchungshaft

Gera. In einem Geraer Einkaufsmarkt ist ein 26-Jähriger beim Diebstahl vom Ladendetektiv erwischt worden. Daraufhin schlägt er auf den Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens ein und versucht zu flüchten.

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr hat ein 26-jähriger Intensivtäter in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße in Gera Lusan eine Schachtel Zigaretten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er vom Ladendetektiv ertappt und versuchte zunächst mit der Beute zu flüchten.

Außerdem schlug der Mann auf den 48-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Mit Hilfe weiterer Angestellter und Kunden konnte der Dieb schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Raubstraftäter wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl und führt den Mann wegen Begehung zahlreicher gleich gelagerter Delikte heute dem Haftrichter vor.

