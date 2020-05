Gewölbebrücken mussten in Gera Stützmauern weichen

Am Eichenberg in Gera-Langenberg wird derzeit eine der größeren Baumaßnahmen des Tiefbauamtes realisiert. Im Wohngebiet werden die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Bereits abgerissen wurden im vergangenen Jahr die beiden beschädigten Gewölbebrücken. Sie wurden durch zwei gewaltige Stützmauern ersetzt. Ein Mitarbeiter von Metallbau Linse aus Königsee brachte verzinkte Handläufe an. Die Stadt investiert hier bis zum Herbst 2020 fast 800.000 Euro.