Glückwünsche für Geraer Partnerstädte

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) hat am Mittwoch Grußbotschaften an die russischen Partnerstädte Rostow am Don und Pskow gesendet. Am 12. Juni begehen beide den Tag der nationalen Einheit Russlands, einen der jüngsten und zugleich wichtigsten Feiertage des Landes, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung Gera.

Vonarb gratuliere im Namen der Stadt Gera, dass dieses Ereignis ein Feiertag der Freiheit und Unabhängigkeit und des bürgerlichen Friedens sei und wünsche den Städten Gesundheit, Erfolg und Wohlstand. „Möge Frieden immer in Ihren Familien sein und jeder neue Tag Ihnen Freude und gute Gefühle bringen“, so die Botschaft an die Bürger beider Partnerstädte.