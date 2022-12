Glückwünsche vom Weihnachtsmann im Hofwiesenbad Gera

Gera. Geschenke und Urkunden runden das weihnachtliche Wettkampfgeschehen ab.

Der Weihnachtsmann war am vergangenen Donnerstag Gast im Hofwiesenbad in Gera. Er stattete den Kindern des Schwimmvereins Gera einen Besuch ab und hatte natürlich auch einige kleine Überraschungen in seinem Sack. Der Weihnachtsmann ließ es sich nicht nehmen und gratulierte allen erfolgreichen Schwimmern, die es beim Weihnachtsschwimmen auf das Podest schafften. Hier gratuliert er Alina Klassen zum Sieg über 25-Meter-Rücken-Beine, Lola-Bell Lerm (links, 2. Platz) und der Drittplatzierten Lea Jehnert.