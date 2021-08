Gold für Geraer Dressurreiterin

Ranis/Gera. Sandy Thümmler sieg in einer gemeinsamen Wertung von Frauen und Männern.

Einen ebenso großartigen wie verdienten Erfolg feierte am Wochenende Sandy Thümmler vom Reitverein Gera/Thüringen beim Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage Luisenhof in Ranis (Saale-Orla-Kreis). Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung.

Unter witterungsbedingt schwierigen Wettkampfbedingungen holte sie sich den Titel „Landesbester der über 40-Jährigen im Dressurreiten“. In einer gemeinsamen Wertung von Männern und Frauen waren hierfür zwei Dressur-Prüfungen der Klasse L* – einmal auf Trense und einmal auf Kandare geritten – zu absolvieren.

In beiden Prüfungen siegte Sandy Thümmler auf ihrem Pferd „Double Up“ mit Wertnoten von 7,5 und 7,9. Die 44-Jährige aus dem sächsischen Crimmitschau reitet seit zehn Jahren für den Reitverein Gera/Thüringen und trainiert bei Uta Müller.