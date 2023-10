Gospelchor Weida unterstützt Queen-Show in Gera

Gera. Hommage an britische Kultband am 30. Oktober im KuK Gera: Ein Abend der Kult-Hits

Es soll einer der Höhepunkte der Tribute-Show „Forever Queen“ werden: Ein Gospelchor aus der Region singt gemeinsam mit der Band den Queen-Song „Somebody to love“, wie es 1992 George Michael und Queen mit dem London Gospel Choir im Wembley Stadion getan haben. Für die Show am 30. Oktober im Geraer Kultur- und Kongresszentrum konnten sich Chöre aus der Umgebung bewerben. Letztlich wurde der Gospelchor Weida ausgewählt und wird für den Song gemeinsam mit der italienischen Band „Queen Alive“ auf der Bühne im KuK stehen.

Wie der Geraer Veranstalter, Reset Production, mitteilt, gibt es für die Show am Montag, 30. Oktober, noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Zur Show „Forever Queen“ erklingen die Hits der britischen Kultband um Frontmann Freddie Mercury. „Radio Gaga“, „I Want It All“, „We Are The Champions“, „We Will Rock You“und viele andere bekannte Songs werden interpretiert. Auch „Barcelona“ soll im Duett mit der französisch-kanadischen Sopranistin Sylvie Gallant erklingen.

Montag, 30. Oktober, 19.30 Uhr , KuK; Karten gibt es im Pressehaus unserer Zeitung in der Johannisstraße 8 in Gera.