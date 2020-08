Governor Trunk besucht Rotary Gera

Gera. Engagement für Bildung wurde vom Präsident der Industrie- und Handelskammer in Gera gewürdigt.

Als einen „lebendigen und vorwärtsgewandten Club, der vor Ideen sprüht“ lobte Governor Heribert Trunk den Rotary Club Gera. Das erklärt der Club in einer Pressemitteilung. Der 58-jährige Bamberger, über viele Jahre Präsident der Industrie- und Handelskammer Oberfranken, steht seit 1. Juli für ein Jahr dem Rotary Distrikt 1950 als Governor vor und besuche derzeit die 68 Clubs in Franken, Thüringen und Oberbayern.

In Gera habe ihn kürzlich vor allem das kontinuierliche Engagement der Rotarier für Bildung und Jugend beeindruckt.

Gegenwärtig sammeln sie Spenden für die Ausstattung des Musikzimmers der Christlichen Gemeinschaftsschule mit Instrumenten. „Hier wird Rotary für junge Menschen erlebbar sein“, betonte Clubpräsident Kurt Dannenberg (CDU).

Das Engagement für Bildung lokal und international werde im Rotary Club Gera seit jeher großgeschrieben – sei es beim Wiederaufbau einer durch den Tsunami in Sri Lanka zerstörten Schule, beim Projekt „Lesen ist Zukunft“, als der Club jeweils 50 Bücher für 19 Schulbibliotheken in der Stadt Gera und für 39 im Landkreis Greiz stiftete, oder beim Projekt „Dem Campus Flügel verleihen“ für das Goethegymnasium in Gera.

Wie erfolgreich dieser Impuls der Geraer Rotarier ist, erlebte Governor Heribert Trunk bei einem Stadtrundgang. Mit Baumpflanzungen in Gera und im Landkreis Greiz waren die Rotarier der Zeit voraus, sei doch die Umwelt als Förderschwerpunkt erst neu.