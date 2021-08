Graffity-Sprayer besprüht in Gera Gebäude der Polizei und wird in Gewahrsam genommen

Gera. In Gera besprüht ein 22-Jähriger mehrere Gebäude. Unter anderem auch das der Kriminalpolizei. Jetzt kommen Schadensersatzforderungen in fünfstelliger Höhe auf ihn zu.

Am Samstagmorgen wurde ein 22-jähriger Mann, kurz nachdem er mehrere Gebäude in Gera, unter anderem das der Kriminalpolizei in der Amthorstraße und weitere Gebäude am Puschkinplatz, in der Humboldstraße und in der Clara-Zetkin-Straße mit gelber Farbe besprüht hatte, durch Polizeibeamte gestellt.

Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde der alkoholisierte Mann bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, da er bereits vorher durch andere Störungen im Stadtzentrum aufgefallen sei. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung dürften auch umfängliche Schadenersatzforderungen in geschätzter Höhe von ca. 10.000 Euro auf den Mann zukommen.