Grandiose Aussichten und beunruhigendes Eis erleben Gymnasiasten aus Gera

Gera. Gymnasiasten des Geraer Rutheneums seit 1608 bei ihrer 24. Alpentour zur Geraer Hütte.

Eine Woche wandern in Österreich mit Bergpanorama, Natur und Übernachtung in der Hütte erlebten 19 Schülerinnen und Schüler des Rutheneums Gera bei der 24. Alpentour zur Geraer Hütte. Trotz der spätesten Ankunft in der Geschichte der Alpentour aufgrund Autobahnblockade von IAA-Gegnern meisterten alle voller Energie den Aufstieg mit zirka 1000 Höhenmetern in zwei bis drei Stunden sehr sportlich. Die Geraer Hütte sollte für die nächsten vier Nächte das Zuhause sein.

Am zweiten Tag waren die Schöberspitzen das Tagesziel. Die Gruppe startete bei traumhaftem Wetter die Wanderung über einen idyllischen Gebirgsbach.

Während manche Mut bewiesen und zum Bergsee unterhalb des Zielgipfels abstiegen, um im eiskalten Wasser baden zu gehen, stieg der andere Teil der Gruppe zum Gipfelkreuz auf. Mit guten Gesprächen und süßen Murmeltieren ging es auf den Rückweg.

Der dritte Tag gehörte der Ruthenenrast, einem nach der Schule benannten Aussichtspunkt auf 3000 Metern Höhe. Beim Aufstieg kam auch Bildung nicht zu kurz, da die Lehrer und Betreuer spannendes Wissen über Tirol, die Berge, aber auch Geschichtliches mit den Schülern teilten. Der Abstieg war mindestens genauso anspruchsvoll.

Tags darauf ging es zum Gletscher. Dort bestaunten alle die Eismassen, die sowohl beeindruckten als auch beunruhigten – vor allem jene, die schon mehrmals auf Hüttentour gewesen waren: In den letzten Jahren ist das Eis massiv zurückgegangen. „Diesen Schwund direkt vor unseren Augen zu sehen, ließ uns zum einen verstehen, warum Aktivisten sich von Autobahnbrücken abseilen, um ihre Mitmenschen aufzuwecken und motivierte uns gleichzeitig, selbst nachhaltiger zu leben.“ Die Tour klang am Abend aus.

2022 wollen Schüler zum 25. Mal zur Geraer Hütte wandern. Dann vom Brennersee über Europahütte, Pfitscher-Joch-Haus und Alpainer Scharte zur Hütte.