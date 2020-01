Ein Habichtsadler wird in dem Vortrag „Marokkos Süden“ von Referent Torsten Pröhl zu sehen sein.

Referent Torsten Pröhl berichtet in seinem Vortrag „Marokkos Süden über Fauna und Flora in Dorna

Greifvögel im Gemeinderaum Dorna

Gera-Dorna. Am Freitag präsentiert die Kirchgemeinde Dorna in Zusammenarbeit mit dem Nabu Kreisverband Gera-Greiz den nächsten Vortag. Er findet im Gemeinderaum neben der St. Petri Kirche Dorna statt. Beginn ist 18 Uhr.

In „Marokkos Süden“ zeigt der bekannte Referent Torsten Pröhl Bilder aus über 15 Jahren, in der er mit seiner Frau Reisen in den Süden des Maghrebstaates im Nordwesten Afrikas unternahm. Im Fokus standen dabei die Greifvögel, vor allem Habichtsadler, Lanner- und Wüstenfalke.

Während seiner zahlreichen Aufenthalte konnte die Landschaft im Antiatlas und der Westsahara unter verschiedenen Licht- und Wettersituationen ins Bild gesetzt werden, so auch nach den seltenen Regenereignissen, wenn alles blüht und Nordafrika im unwirklichen Grün erscheint. Natürlich wurden gleichfalls andere Vogelarten der Wüsten- und Halbwüsten sowie die reichhaltige Reptilienfauna beobachtet.

Neben der Natur wurde der Kontakt zu Einheimischen gepflegt, vor allem die im Antiatlas lebenden Berber erwiesen sich als gastfreundlich. In den Hafenstädten Sidi Ifni und Essaouira waren die täglichen Fischmärkte und in der Wüstenstadt Guelmim der traditionelle Souk Anziehungspunkte. Ebenfalls wird auf die oft unbefriedigende Situation des Naturschutzes im Land hingewiesen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Vortrag am Freitag, 31. Januar, 18 Uhr, im beheizten Gemeinderaum direkt neben der Sankt Petri Kirche in Dorna , Nummer 2.