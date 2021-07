Größerer Einsatz der Polizei in Ronneburg

Ronneburg. Mit einem Gullideckel wollte ein Unbekannter in der Innenstadt einbrechen und löste den Einsatz aus.

Offensichtlich mit einem Gullideckel versuchte in der Nacht zu Freitag gegen 1.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Schmuckgeschäftes in der Heinrich-Heine-Straße in Ronneburg einzuschmeißen. Ein Anwohner bemerkte den Lärm und informierte die Polizei.

Unverzüglich rückten mehrere Streifen zum Tatort aus, aber noch vor Eintreffen der Beamten gelang dem Täter die Flucht. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Glücklicherweise gelang es dem Unbekannten nicht, in das Geschäft einzudringen. Allerdings verursachte er nicht unerheblichen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Gera sucht Zeugen: Haben Sie zur genannten Tatzeit auffällige personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen