Größerer Polizeieinsatz in Gera-Zschippern

Gera. Das war der Grund:

Am Donnerstag um 18.44 Uhr kamen Polizeibeamte zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Gera-Zschippern zum Einsatz. Rettungssanitäter sollte ein 48-jähriger Mann auf Grund eines medizinischen Problems in das SRH-Waldklinikum Gera einweisen, dieser entfernte sich jedoch laut Polizei in unbekannte Richtung.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Person letztlich aufgegriffen und dem Rettungsdienst übergeben werden.

