Großbaustelle Mohrenplatz: Stützmauer-Sanierung gestartet

Emsig gearbeitet wird derzeit rund um den Untermhäuser Mohrenplatz. Neben der zum Teil in Planen gehüllte Marienkirche und den Arbeiten an der Hochwasserschutzmauer am Gries werden seit Montag auch die Stützmauern von der Untermhäuser Brücke zum Mohrenplatz instand gesetzt. Gebaut wird sowohl jene Stützmauer zum Faulenzerweg hin als auch jene zum Gries. Trotz Absperrungen soll der Fußgänger- und Radverkehr gewährleistet bleiben. In der vom Land geförderten Baumaßnahmen werden unter anderem auch die Abdeckplatten erneuert und neue Geländer montiert.