Großbaustellen in Gera: Weiterbauen, so lange es geht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großbaustellen in Gera: Weiterbauen, so lange es geht

Auch wenn der eigentlich schon verabschiedete Winter aktuell noch ein paar frostige Nachwehen in die Region schickt, der Frühling ist da und mit ihm -normalerweise - auch das Bautreiben an Straßen, Brücken und Häusern. Nun ist 2020 alles andere als ein normales Jahr. Dennoch soll an den städtischen Großbaustellen in Gera gebaut werden, so lange es die Situation zulässt, wie unsere Nachfrage ergab.

Geraer Hochbauamt muss Lage täglich neu bewerten „Wir werden, so lange es geht, weiter bauen und sicher täglich die Situation neu bewerten müssen“, heißt es mit Blick auf die Corona-Lage aus dem Geraer Amt für Hochbau und Liegenschaften, verantwortlich unter anderem für die Schulbaustellen. „Für die Begrenzung des Ansteckungsrisikos treffen wir organisatorische Maßnahmen“, heißt es von dort weiter. Dennoch, heißt es aus dem Hochbauamt, habe man die ersten Informationen „von einem Planungsbüro und zwei Handwerksfirmen, die uns Vorsorgemaßnahmen und in einem Fall die Leistungsunterbrechung ankündigen“. Um welches Vorhaben es sich hier konkret handelt, wurde noch nicht mitgeteilt. In Wiesestraße wird gebaut, an B92-Brücke planmäßig noch nicht Auch im Tiefbauamt beobachtet man die nach wie vor dynamische Lage rund ums Coronavirus sicherlich genau. In der Wiesestraße wurde auch am Montag noch gearbeitet. Dass die Baustelle an der B92-Brücke in Lusan derzeit ruht, habe andere Gründe. Die Arbeiten seien derzeit weitestgehend eingestellt, erklärt die Stadtverwaltung, weil „die Stahlverbundträger für das erste Teilbauwerk erst am 24. April 2020 geliefert werden“. Diese Träger würden eigens für das Bauwerk gefertigt und zu diesem Termin zur Montage angeliefert. „Die Montage erfolgt dann teilweise unter Vollsperrung“, heißt es vom Tiefbauamt, das zur Verkehrsführung rechtzeitig informieren werde. Derzeit laufen würden die Vorbereitungsarbeiten für den Straßenbau der Baufirma Strabag AG, heißt es dazu ergänzend. Aktuell, so heißt es auf eine weitere Nachfrage unserer Redaktion, gebe es keine Veranlassung, mit Fördermittelgebern Kontakt aufzunehmen. „Bei Bauzeitverlängerungen kann unter Angaben von Gründen ein Antrag auf Änderung des Bewilligungszeitraumes gestellt werden“, wird erklärt. Sollte sich an den jeweiligen Sachverhalten etwas ändern, so werde man dazu öffentlich informieren.