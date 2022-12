Große Behausung für kleine Nager im Geraer Tierpark

Gera. Mäuse wohnen jetzt im Geraer Theater.

Die Mitstreiter der Clean UP! Umweltschutz-AG des Gymnasiums Rutheneum haben nach vielen Monaten der Arbeit die ersten zwei Häuser ihrer „Mäusestadt“ offiziell an den Tierpark übergeben. Es handelt sich um Nachbauten des Rutheneums und des Geraer Theaters Weitere vier Gebäude sind bereits fertig und werden bald folgen. Die Mäusevitrine ist ab sofort im Bauernhof zu sehen. Tierparkleiter Florian Weise freut sich über die neue Partnerschaft mit AG-Leiter Patrick Berthold und seiner Umweltschutz-AG. Jette, Aimée und Fanny (von links), die auch zur neugegründeten Tierpark-AG gehört. Haben die ersten drei Mäuse in ihr neues Domizil entlassen. pm