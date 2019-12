Gera. LKA und Polizei rückten Dienstagabend in eine Gartenanlage aus.

Großeinsatz der Polizei in Gera-Zwötzen

Weil sich ein 33-jähriger Mann laut Polizei augenscheinlich in einer für ihn psychisch ausweglosen Situation befand, rückten Dienstagabend gegen 19.15 Uhr mehrere Polizeistreifen nach Gera-Zwötzen aus, um den Mann in einer Gartenanlage in der Liebschwitzer Straße / Salzstraße zu suchen. Bei dem Einsatz wurde bekannt, dass der Mann drohte, sowohl gegen sich als auch gegen andere Personen Gewalt anzuwenden.

LKA und Polizei sperren Gartenanlage ab

Aufgrund der Drohung durchsuchten Polizeibeamte mit Spezialkräften des LKA mehrere Gärten der Anlage. Dabei konnten die Beamten chemisches Pulver, unter anderem Schwefel, sicherstellen.

Um eine Gefahr für andere Menschen abzuwenden, wurde die Gartenanlage abgesperrt. Die Polizei fand den 33-jährigen Mann schließlich stark alkoholisiert und übergab ihn den Rettungskräften. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 0.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Die Polizei ermittelt nur gegen den 33-Jährigen unter anderem wegen Sachbeschädigung, Nötigung sowie dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

