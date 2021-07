Im Raum Gera-Liebschwitz war auch ein Hubschrauber an einem Such-Einsatz beteiligt (Symbolbild).

Großeinsatz mit Hubschrauber und Fährtenhund in Gera

Gera. Das sind die Gründe für den Einsatz, der sich bis in den späten Mittwochabend hineinzog.

Grund war nach ersten Angaben der Polizei eine Vermisstensuche. Es wurde nach einem 29-jährigen Mann gesucht, der auf Hilfe angewiesen sein soll. Dabei sei "eine erhöhte Anzahl von Polizeikräften" im Einsatz gewesen, hieß es auf Nachfrage. Neben dem Hubschrauber war auch ein Fährtenhund im Einsatz. Der Einsatz startete gegen 15 Uhr.

Am Donnerstagmittag wurde weitergehend darüber informiert, dass sich die Suche größtenteils auf den Großbereich Gera-Liebschwitz konzentrierte. Am späten Mittwochabend wurde während der Suchmaßnahmen schließlich der Aufenthalt der vermissten Person bekannt. Durch die Polizei wurde Kontakt zu dem 29-Jährigen aufgenommen. In der Folge konnten sämtliche Suchmaßnahmen eingestellt werden.

