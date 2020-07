Unter Atemschutz betreten die Rettungskräfte am Samstag den Markt.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Geraer Drogeriemarkt

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße.

Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Im Markt befindliche Personen klagten über Hustenreiz, Schwindel und Atemnot. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt.

Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen.

