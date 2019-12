Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Bahnhof auf dem Hauptbahnhof Gera

Der Weihnachtsmannexpress der Erfurter-Bahn hat am Dienstag, dem 10. Dezember, in Gera Halt gemacht. Clown Hajo vom Erfurter Kindertheater Winzig durchlebte, im extra aufgebauten Theater mitten im Geraer Hauptbahnhof, gemeinsam mit etwa 200 kleinen Gästen von Kindergärten aus der Region eine turbulente Weihnachtsgeschichte. Nebenbei hatte der Auftritt einen erzieherischen Wert, denn so erfuhren die Kinder, was sie auf Bahnhöfen und im Zug beachten sollten.