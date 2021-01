Großer Unmut über die Vergabe von Impfterminen in Gera

Seit dem Start des Impfportals am 8. Januar bemüht sich Cornelia Gerber um Impftermine für ihre betagten Eltern. Beide sind über 80 Jahre. „Zudem pflegen mein Mann und ich meinen Vati mit Pflegegrad 4“, erzählt die Geraerin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog



Intensiv habe sie mehrmals täglich sowohl telefonisch als auch online versucht, das Portal für die Termin-Vergabe zu erreichen. Vergeblich. „Auf der Internetseite ging es einfach nicht weiter, ohne jeglichen Kommentar. Zuerst dachte ich, okay, vielleicht funktioniert etwas mit dem Internet nicht und habe es unter der angegebenen Telefonnummer mit Weimarer Vorwahl probiert. Auch das erfolglos. Es kam ein ständiges Besetztzeichen. Bis heute ist das so“, berichtet Cornelia Gerber verärgert. Eine daraufhin von ihr verfasste E-Mail an die Kassenärztliche Vereinigung Thüringens blieb bis heute unbeantwortet.



„Mittlerweile erscheint auf der Website zur Anmeldung wenigstens die Nachricht, dass weitere Impftermine vergeben werden, sobald wieder Impfstoff zur Verfügung steht. Damit weiß man zumindest, dass das Problem nicht bei Gera liegt, sondern daran, dass es keinen Impfstoff gibt. Dies sollte aber auch in der Telefonansage kommuniziert werden“, findet die Geraerin.

Fehlende Kommunikation und Information werden kritisiert

Sie hat auch schon etliche ältere Leute in ihrer Umgebung zum Thema befragt und gemerkt: „Viele der Anspruchsberechtigten wissen gar nicht, dass sie sich selbst um einen Termin kümmern müssen. Etliche verstehen auch nicht, warum die Vergabe nicht funktioniert.“

„Warum handelt man in Deutschland so unterschiedlich?, möchte Cornelia Gerber wissen. „Warum wird man als Impfberechtigter in Thüringen nicht automatisch angeschrieben? Wie können die Senioren überhaupt zu einem Impftermin kommen, wenn das weder per Telefon noch per Internet klappt?“ „Und wie soll es hier weitergehen, wenn man schon bei der ersten Gruppe der Impfberechtigten solche großen Schwierigkeiten hat?“

Mit ihrem Unmut über das Termin-Prozedere dürfte Cornelia Gerber vielen Geraern aus dem Herzen sprechen. Diese Redaktion bleibt am Problem dran.