Großvater stirbt an „Lungenentzündung“

“Ich war neun Jahre alt, als mein Opa nach Stadtroda eingeliefert wurde. Er hatte den Tod seines jüngsten Sohnes nicht verwunden, der in Weißrussland gefallen war. Er baute ihm einen Altar auf, und sagte stets, dass er den Arbeitsplatz für seinen Jungen freihalten müsse, wenn er zurückkommt. Mein Großvater war Webmeister, arbeitete an der Drehbank, ein Mann wie ein Baum. Man lieferte ihn nach Stadtroda ein in die Psychiatrie. Von dort kam nach sechs Wochen die Todesnachricht. Es hieß, er sei an Lungenentzündung gestorben. Wir sind gewiss, dass er ein Euthanasieopfer geworden ist. Mein zweites furchtbares Kriegserlebnis war kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner in Gera. Mit meiner Schwester lief ich zum Bunker über freies Feld, als Tiefflieger den Beschuss auf uns und einen Bauer mit Pferdefuhrwerk begannen. Unsere Nachbarin stieß uns in einen Graben. Ihr verdanken wir das Leben. Ein Pferd des Bauern wurde getötet. Diese Todesangst vergesse ich nie. Ebenso nicht den grausamen Anblick von elf blutjungen Wehrmachtssoldaten, die sich fanatisch den mächtigen Panzern der US-Armee entgegenstellten. Sie alle lagen kurz darauf am Waldrand. Tot. Wenige Stunden vor Kriegsende in Gera. Ich habe vier Jungs und ein Mädchen geboren. Den Söhnen habe ich immer gewünscht, dass sie nie in einen Krieg ziehen müssen und so sinnlos sterben. Doch viele Menschen waren damals bis zum Schluss fanatisch. Als einige Dorfbewohner die weißen Fahnen hissen wollten, schrie ein Feldwebel: „Wenn ihr das macht, schießen wir das ganze Dorf zusammen!“ Wir Kinder drängten uns später um das Camp der Amerikaner. Am Tagesende übergossen sie die übrig gebliebenen Essensreste mit Benzin und verbrannten sie. Uns knurrte der Magen. Als die Rote Armee einzog, hielten die russischen Soldaten an der Gaststätte „Blaue Schürze“. Dort haben sie ihre Kommissbrote geteilt und mit Speckscheiben an uns verteilt. Wie heute jemand den Nazis in Ausdrucksweise, Symbolen und im Hass auf Ausländer nacheifern kann, verstehe ich nicht. Vielleicht muss man das Grauen selbst erlebt haben, um Faschismus und Krieg niemals wieder zuzulassen.“