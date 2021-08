Gruppe für DDR-Heimkinder in Gera

Gera. Betroffene sollen Kontakte knüpfen und ihren Alltag besser bewältigen können.

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt Betroffene zu einem regelmäßig stattfindenden Gruppentreffen für ehemalige DDR-Heimkinder und Menschen mit Diktatur-Erfahrung in Gera ein.

Die Gruppe ist Teil der Fortführung und Weiterentwicklung des Unterstützungsangebotes für DDR-Heimkinder. Der Aufbau und die fachliche Begleitung stützt sich dabei auf die Erfahrung aus den zehn Gruppenangeboten der Jahre 2016 bis 2020 mit insgesamt 59 Teilnehmern und 186 Stunden Gruppenprozess, informiert der Landesbeauftragte.

Die Teilnehmer könnten sich in einem geschützten und fachlich begleiteten Rahmen mit ihren biografischen Erfahrungen und Erlebnissen in den Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR-Jugendhilfe, in den Haftanstalten und als Verfolgte oder Diskriminierte der SED-Diktatur auseinandersetzen.

Acht Termine angesetzt

Die Gruppe für ehemalige DDR-Heimkinder und Menschen mit Diktaturerfahrung lege ihren Fokus besonders auf die Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen, einer besseren Alltagsbewältigung und der Vermittlung von Erklärungswissen. Für die Treffen sind acht Termine mit jeweils 2,5 Stunden von Oktober 2021 bis Juli 2022 in Gera vorgesehen. Die Teilnahme sei kostenfrei.

Interessierte könnten sich bei Conny Rittich unter Telefon 0361/573122-204 oder per E-Mail an rittich@thla.thueringen.de melden, heißt es.