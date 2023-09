Steffen Hohmann (links) von der Freiwilligen Feuerwehr Weida und Ullrich Jakesch von der Ortsteilfeuerwehr in Steinsdorf werden von Bürgermeister Heinz Hopfe zu 40 Jahren im Dienst der Feuerwehr beglückwünscht.

Gut ausgestattet zu möglichst vielen Jubiläen in der Feuerwehr Weida

Weida. Im Weidaer Stadtrat werden langjährige Feuerwehrleute geehrt und neue Einsatzkleidung beauftragt.

Für jeweils 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr haben in der Weidaer Stadtratssitzung Steffen Hohmann von der Freiwilligen Feuerwehr Weida und Ullrich Jakesch von der Ortsteilfeuerwehr in Steinsdorf das Goldene Brandschutzehrenzeichen verliehen bekommen.

Um so lange bei der Feuerwehr aktiv sein zu können und immer gesund aus den Einsätzen zurückzukehren, ist eine sichere Ausstattung unabdingbar. Dazu gehört auch die Einsatzkleidung, über die der Stadtrat abstimmte. Für rund 40.000 Euro werden 40 Sätze Brandschutz-Einsatzkleidung beschafft.

Bei der nun beauftragten Ausstattung handelt es sich um kombinierte Einsatzkleidung für technische Hilfeleistungen, für Hochwassereinsätze, aber auch für Vegetationsbrände. Einzig für Brandeinsätze in Gebäuden würde andere, spezielle Brandschutzeinsatzkleidung getragen. Weitere 40 Sätze sollen nächstes Jahr folgen, damit alle rund 80 Aktiven der Weidaer Feuerwehr und der Ortsteilwehren entsprechend ausgestattet in den Einsatz gehen können.