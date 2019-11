Mädchen und Jungen der Wilhelm-Busch-Grundschule in Gera-Lusan haben sich wieder an der diesjährigen Weihnachtsaktion "Kinder helfen Kindern" beteiligt.

Gute Gaben gehen auf die Reise

Wie oft kurz vor der Adventszeit war Pastor Andreas Erben auch dieses Jahr in die Wilhelm-Busch-Grundschule nach Gera-Lusan gekommen, um von den Kindern gefüllte Weihnachtspäckchen für die Aktion „Kinder helfen Kindern“ – bundesweit initiiert von der Hilfsvereinigung ADRA Deutschland – in Empfang zu nehmen.

45 Päckchen hatten die Mädchen und Jungen diesmal gepackt und auf der Bühne der Aula gestapelt. „In meinem Paket sind unter anderem Kuscheltiere“, erzählte beispielsweise Elisabeth aus der zweiten Klasse. Neben Spielzeug schicken die jungen Leute Schreibsachen, warme Kleidung, Hygieneartikel und Naschwerk auf die Reise. Zu Weihnachten sollen die Dinge bei Kindern in Nordmazedonien für leuchtende Augen sorgen. In der ersten oder zweiten Dezemberwoche wird der Transport starten.

Als Dankeschön dieGitarre mitgebracht

„Nordmazedonien ist ein Land, in dem es auch sehr arme Menschen gibt. Es gibt einige, die haben nicht einmal genug zu essen, während wir satt sind“, erzählte Andreas Erben den Grundschülern. Als kleines Dankeschön für deren Hilfsbereitschaft hatte der Gast wieder seine Gitarre mitgebracht und sang mit den Schülern gemeinsam fröhliche Lieder.

Den Song vom Teilen und den vom Stau, welchen wohl auch der Brummifahrer auf dem Weg nach Mazedonien nicht umgehen kann. Vergnüglich stimmten die Erst- bis Viertklässler ein, bevor sie gemeinsam die Päckchen zu Andreas Erbens Auto trugen. An zentraler Stelle am ehemaligen Toom-Baumarkt werden die Geschenke gesammelt.

„Es ist auf jeden Fall schon Tradition für uns, bei dieser Weihnachtsaktion dabei zu sein. Zudem ist eine Geldsumme zusammengekommen, an der sich Kinder, Eltern, Kollegen und gleichfalls der Förderverein unserer Schule beteiligt haben“, berichtete Schulleiter Fred Hamann.

Zusätzlich zu den Päckchen übergab er 105 Euro Spendengeld, gedacht als Transportkosten-Hilfe. Seit mindestens zehn Jahren beteiligt sich die Busch-Grundschule an der Aktion „Kinder helfen Kindern“.

„Es läuft als Schulprojekt und wird immer liebevoll unterstützt“, freute sich Andreas Erben. Seine Sammel-Tour führte den Pastor am selben Tag noch an das Osterlandgymnasium sowie am Tag darauf in die Geraer Kindertagesstätten Wasserkunst und Sonnenkäfer, wo ebenfalls Päckchen warteten.