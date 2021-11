GVB-Kundenservice schließt früher

Gera. GVB verzeichnet krankheitsbedingten Personalmangel

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) schließt am Dienstag, 9. November, ihren Kundenservice im H35 bereits um 15 Uhr. Wegen krankheitsbedingtem Personalmangel ändern sich auch die Öffnungszeiten an den folgenden Tagen. Vom 10. bis 12. November öffnet der Kundenservice von 9 bis 15 Uhr, am kommenden Samstag, 13. November bleibt er geschlossen.

Die GVB wird voraussichtlich ab dem 15. November wieder zur gewohnten Zeit für Kundenwünsche die Servicestelle öffnen. Fahrgäste werden gebeten, für den Fahrscheinkauf die Automaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen zu nutzen.