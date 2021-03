Gymnasiasten des Rutheneums erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Anna Walther und Justin Schmoginski können sich damit auf eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der in diesem Jahr in Bremen oder wieder digital stattfinden wird, freuen.

Pandemie seit über einem Jahr mit Einschränkungen. Das betrifft insbesondere die künstlerische Arbeit, so auch am Gymnasium Rutheneum in Gera. Nachdem 2020 der Wettbewerb „Jugend musiziert“ pandemiebedingt abgebrochen wurde, fanden die Veranstalter dieses Jahr ein Corona-taugliches Konzept. Es mussten selbst erstellte Videos, die von der Fachjury bewertet werden, eingesendet werden. Für die Schüler stand die Kategorie „Duo -Kunstlied“ zur Debatte. Es blieb eine reichliche Woche Zeit, um Programme von 15 Minuten Länge mit zirka sieben Liedern zu proben. Intensiv musste einzeln geübt werden. Ein Miteinander-Musizieren funktionierte durch die minimale Zeitverschiebung der eintreffenden Tonsignale nicht. Es sei den Klavierlehrern Ines Kunze und Christian K. Frank gedankt, die ihre Klavierschüler großartig unterstützten. Die Aufnahmeleitung übernahm souverän Christian K. Frank. Besonders lobenswert sind die Schüler, die hart arbeiteten. Alle Ensembles erhielten erste Preise auf der Landesebene: Anna Schmidt (Sopran) und Yannick Albert (Klavier), 11m, 23 Punkte;Yannick Albert (Bariton) und Carolina Enders (Klavier), 11m, 24 Punkte;Anna Walther (Sopran) und Justin Schmoginski (Klavier), 13m, 24 Punkte].Anna Walther und Justin Schmoginski können sich auf eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb freuen.