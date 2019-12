Halt Heinrichstraße nicht genehmigt

Dass die Regionalverkehr Gera/Land GmbH Buslinien über den Busbahnhof Gera hinaus bis zur Geraer Heinrichstraße bedient und damit Parallelverkehr zu den Straßenbahnlinien 1 und 3 schafft, war nicht Bestandteil der Genehmigungen des Landesverwaltungsamtes.

Das erklärte das Amt am Montag auf Nachfrage. „Die Forderung der Geraer Verkehrs- und Betriebsgesellschaft mbH (GVB) nach Einstellung dieser Bedienungen war also berechtigt“, so Sprecher Adalbert Alexy. Noch am Freitag, nach dem Gespräch in Weimar, sei der RVG die Bedienung des Abschnittes Gera, Busbahnhof – Gera, Heinrichstraße im Rahmen der Linien 203, 204, 228 und 229 mit sofortiger Wirkung schriftlich untersagt worden. „Wir haben Freitag die öffentlichen Fahrpläne geändert und die Zeile Heinrichstraße gelöscht“, sagt RVG-Geschäftsführer Stefan Meißner.

Am Ende der Erörterung ein einvernehmliches Ergebnis gestanden, so Meißner. Die Linien aus Richtung Bad Köstritz bzw. Eisenberg verkehren laut RVG weiter bis zum Busbahnhof, in südliche Richtung könnten ab dem Busbahnhof „wie gewohnt“ Busse in Richtung Münchenbernsdorf, Greiz, Kraftsdorf, Weida, Wünschendorf und Zeulenroda genutzt werden.

Übrigens, ob ein aus Bad Köstritz kommender Bus im Anschluss eine andere Linie bedient, weiß der Fahrer.