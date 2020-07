Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauptsächlich Ökonomie

An der E-Mobilität scheiden sich die Geister. Dass sich aber ausschließlich Umwelt-Verfechter ein solches Mobil zulegen, diese Meinung wurde durch die Praxis schon überholt. Zumindest haben Geraer Autoexperten die gegenteilige Entwicklung ausgemacht: Mancher, der sich früher nie vorstellen konnte, ein Elektrofahrzeug zu fahren, hat sich durch finanzielle Anreize eines Besseren belehren lassen. Klar ist dann aber auch die Perspektive: Bleibt E-Mobilität finanziell attraktiv, gibt weiter ein lautloses Gefährt den Ton an. Sollte der Preisvorteil enden, wird wieder ein Benziner oder Diesel in der Garage stehen. Der Verbraucher stimmt wie bei vielem letztlich mit dem Portemonnaie ab, Klima hin oder her.

Für den Nutzer ist weniger die Ökologie, vielmehr die Ökonomie der Ansatz. Trotzdem, vielleicht ließe sich mancher Überzeugungstäter gewinnen, sofern das Gesamtpaket stimmt. Wenn die umweltbewusste Variante mit viel Fahrspaß, Komfort und mit durchdachten Lösungen von Anfang bis Ende verbunden ist. Leider fallen die Antworten auf viele Fragen, beispielsweise wie die Batterien entsorgt werden und unter welchen Bedingungen das dafür benötigte Kobalt abgebaut wird, immer noch mager und unbefriedigend aus. Und was ist mit umweltbewussten Alternativen wie der Brennstoff-Zelle? Politisch getroffene Entscheidungen allein führen selten zum Ziel. Letztlich bestimmt der Verbraucher.