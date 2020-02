Maxi als Büttenrednerin und die Jugend-Funken (Foto) sorgten bereits zum Auftakt in die Saison in Weida mit Reden und Tanzaufführungen für gute Stimmung.

Gera/Wünschendorf/Seelingstädt. Faschingsfans lassen es in den nächsten Wochen noch einmal krachen. Auch einige Clubs in unserer Region laden ein.

Hauptsaison für die Narren beginnt

Für die Narren der Region wird es im Februar noch einmal laut und lustig. Zu Veranstaltungen laden unter anderem der Veitsberger Carnevalclub in Wünschendorf/Elster, der Weidaer Carneval Verein und der Seelingstädter Carnevals Club ein. In Gera gibt sich lediglich der EKC’77 an den tollen Tagen ein Stelldichein.

Gera

„Wer will lustige Handwerker seh’n, der muss hier zum Fasching geh’n!“ heißt es in dieser Saison beim EKC’77. Narren kommen am Freitag, dem 21. Februar, mit DJ Wolf sowie am Samstag, 22. Februar, mit der Band Rosa und den DJs Wolf und Thorsten im Volkshaus Gera-Zwötzen auf ihre Kosten. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am Sonntag, 23. Februar, wird ab 15.15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) Kinderfasching gefeiert. Kartenvorverkauf unter anderem im Volkshaus Zwötzen, Telefon 33017 oder in der Gera-Information, Telefon 8381111.

Der traditionsreiche Allererste Geraer Verbildungsverein (AGV) beschloss am 14. Januar dieses Jahres, sich aufzulösen. „Das Publikum wurde weniger, der Verein älter, es fehlt der Nachwuchs. Das Programm, die Proben – all das ist sehr aufwendig. Es finden sich immer weniger Leute, die sich diese Mühe machen wollen“, erklärte Rainer Bartossek, langjähriges AGV-Mitglied. Ein Verein lebe aber von den Aktiven. „Es ist traurig“, bedauert Bartossek, der selbst im Vorstand saß, Texte mit geschrieben und gespielt sowie Kulissen mit gebaut hat. Veranstaltungen hatte der AGV seit zwei Jahren nicht mehr organisiert. Auch zum jeweiligen Saisonstart am 11.11. habe man schon lange nichts mehr gemacht. „Gera ist nicht die Hochburg, zudem besuchen Faschingsfans lieber die Partys in der Umgebung“, so Rainer Bartossek.

Kurzfristig mussten die Mitglieder des Söllmnitzer Faschingsvereins – 2019 umbenannt in Söllmnitzer Kultur- und Traditionsverein – ihre für den 1. Februar geplante Veranstaltung absagen. Krankheitsbedingt. „Da wir mit sechs Mitgliedern wohl Thüringens kleinster Faschingsverein sind, fällt es auf, wenn zwei Aktive fehlen. Programm, Plakate, Dekoration, alles war fertig. Aber alle sechs waren fest ins Programm eingebunden. So schnell lässt sich kein Ersatz finden“, berichtet Vereinsmitglied Peter Günther. Fasching werde es nun bei ihnen definitiv nicht geben. Söllmnitzer Vereinsmitglieder wollen bei den Faschingsumzügen in Weida und Greiz dabei sein. Seine Fans vertröstet der kleine Verein indes auf den 7. März. Dann wird er zur Veranstaltung „Tanz in den Frauentag“ ins Kulturhaus Söllmnitz einladen.

Teilnehmerin eines Faschingsumzugs. Foto: Jens König

Weida

Der Weidaer Carneval Verein startet planmäßig in die Hauptsaison. Am Freitag, 21. Februar, gibt es im Bürgerhaus Weida ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) die Auftaktveranstaltung. Am Samstag, 22. Februar, sind alle zur großen Party mit Spur 13 ins Bürgerhaus eingeladen. Beginn: 20.11 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am Sonntag werden traditionell der Karnevalsumzug mit Kinderfasching veranstaltet. Der Umzug startet um 13 Uhr ab Gulf, der Kinderfasching um 15 Uhr. Die Rosenmontagsparty am 24. Februar im Bürgerhaus beginnt um 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Am Dienstag, 25. Februar, wird um 17.11 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) der Fasching für Junggebliebene gefeiert. Der Kartenvorverkauf findet am Dienstag, 11. Februar, von 19 Uhr bis 20.11 Uhr im Bürgerhaus statt. Restkarten sind ab 12. Februar im Tabak-Wein- & Wiskeyladen Jörg Recke erhältlich.

Wünschendorf

Der Veitsberger Carnevalclub feiert seine 41. Saison. Für Samstag, den 8. Februar, sind junge Leute zum Jugendfasching in den Saal der Elsterperle in Wünschendorf eingeladen. Er startet um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) unter dem Motto „Party ohne Muddi – Wir lassen die Teenies tanzen“. Eintritt: 5 Euro. Ende um 22 Uhr. Für Samstag, den 15. Februar, 20 Uhr, (Einlass ab 19 Uhr), sind die Erwachsenen zum 1. Galaabend in die „Elsterperle“ Wünschendorf eingeladen. Am Samstag, 16. Februar, gibt es ab 15 Uhr den Kinderfasching (Einlass 14.30 Uhr), am Donnerstag, dem 20. Februar, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) den Weiberfasching, am Samstag, 22. Februar, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) den 2. Gala-Abend und am 24. Februar, 20 Uhr, den Rosenmontag. In der 41. Saison legen auf: DJ King, DJ Power und DJ Olli. Kartenbestellungen sind in der Elsterperle möglich. Der Vorverkauf erfolgt am Freitag, dem 14. Februar von 18 bis 20 Uhr. Nicht im Vorverkauf abgeholte Karten gehen in den Verkauf.

Seelingstädt

Unter dem Motto „Ranzen, Tafel, Stift und Block – auf Schule ham’ wir richtig Bock“ feiert der Seelingstädter Carnevals Club seine 54. Saison. So wird am Samstag, 15. Februar, zum Fasching für jedermann mit DJ Rob in den Saal Braunichswalde eingeladen, Beginn um 19.33 Uhr. Auch am Samstag, 22. Februar, erschallt der Ruf „Trude… hau nein!“, wenn um 19.33 Uhr der Fasching ab 50 im Saal Braunichswalde startet, mit der Band Kommune 5 sowie DJ Rob. Kartenvorverkauf ist am Montag, dem 10. Februar, von 17 bis 18 Uhr. Die jüngsten Narren sollten sich den Sonntag, 23. Februar, vormerken. Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr wird der Kinderfasching im Saal Braunichswalde veranstaltet, bei dem ebenfalls DJ Rob auflegt und für Stimmung sorgt. Der Eintritt für Kinder ist frei.

Rüdersdorf

Der Rüdersdorfer Carneval Club (RCC) lädt für Samstag, den 8. Februar, um 19.30 Uhr zum Ü50 Fasching in den Gasthof Stübnitz ein. Am Samstag, 15. Februar gibt es ab 20.11 Uhr die Galaveranstaltung im Gasthof Reichenbach, am Samstag, 22. Februar, ab 20.11 Uhr die Galaveranstaltung im Gasthof Stübnitz und am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr den Kinderfasching im Gasthof Stübnitz. Ebenfalls in Stübnitz veranstaltet der RCC am 24. Februar ab 20.11 Uhr den Rosenmontagsball. Einlass ist stets eine halbe Stunde vor Beginn.

Ronneburg

Die traditionelle Rosenmontagssause in Ronneburg wird es am 24. Februar ab 9.30 Uhr auf dem Markt der Stadt geben.