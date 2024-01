Hausarzt-Not auf dem Land - Geraer entwickelt „Gegenmittel“ und gewinnt den Deutschen Medizin-Preis

Gera Mit einem einzigartigen Projekt hat der gebürtige Geraer Psychologe, Alexander Baasner, zusammen mit dem Wendender Hausarzt, Stefan Spieren, für Aufsehen gesorgt. Erfolgreich in der Praxis erprobt, könnte es innerhalb kürzester Zeit die Hausarzt-Versorgung im ländlichen Raum verbessern.

Gemeinsam mit einem Konsortium aus internationalen Hardware- und Software-Partnern entwickelten und testeten die “Digital-Health” Pioniere ein digital gestütztes Versorgungsmodell, mit dem sie in diesem Jahr im Rahmen der internationalen Medizin-Messe “MEDICA” in Düsseldorf mit dem Deutschen Medizin-Preis in der Kategorie Digitale Medizin ausgezeichnet wurden.

Diese Redaktion hat mit dem Projektleiter und gebürtigen Geraer, Alexander Baasner, gesprochen. Er lebt aktuell in Berlin.

Wie entstand die Idee?

Wir wollten ein neues Modell für ein medizinisches Angebot vor Ort entwickeln, wo es in den nächsten Jahren oder sogar schon heute, keins mehr gibt. Überall hat das Praxissterben eingesetzt, es mangelt an Ärzten und medizinischem Fachpersonal. In Nordrhein-Westfalen und vielen anderen Bundesländern sind Patienten teilweise zu einer Stunde Fahrt gezwungen, um ärztliche Behandlung zu erhalten und ihre Rezepte abzuholen. Grundlegend ist es aber nicht immer notwendig, dass Hausärzte den Patienten persönlich sehen. Über 40 Prozent aller Kranken in der Sprechstunde sind oft keine akuten Fälle, dennoch müssen sie natürlich untersucht und medizinisch versorgt werden.

Der Deutsche Medizin-Preis, in der Kategorie Digitale Medizin verliehen an den Projektleiter Alexander Baasner und den Hausarzt Stefan Spieren. Foto: Baasner

Wie wollen Sie das Problem lösen?

Über eine teils digitalisierte Vorabfrage durch medizinisch geschultes Personal könnte zum Beispiel bereits vor dem Besuch in einer Praxis entschieden werden, ob es ein Notfall für den Arzt ist oder ein Krankheitsbild ohne diese Dringlichkeit. Für letzteres bedarf es vor allem diagnostischer Werte, um sie später im Rahmen einer Videosprechstunde mit einem Arzt vorliegen zu haben. Diese Werte könnte speziell geschultes Personal mithilfe digitaler Geräte, teils gestützt mit künstlicher Intelligenz, erheben. Für ein solches Modell haben wir sozusagen ein Gesamtpaket zusammengestellt. Unser Projekt nennt sich deshalb “DIHVA” und steht für “Digitale Hausärztliche Versorgungsassistenten”.

Was ist darunter zu verstehen?

Das Projekt umfasst eine eigens entwickelte Software und ein rund dreimonatiges Schulungsprogramm, das dann mit einem speziell entwickelten Fragebogen für den Patienten zusammengeführt wird, sowie ein transportables Diagnostik-Set. Der modern ausgestattete Diagnostik-Koffer ist vom Aussehen vergleichbar mit einem Rucksack des Rettungsdienstes. Mit den transportablen Geräten lassen sich aber mehr als 50 diagnostische Werte ermitteln, was den Rucksack zu einer Art mobilen Hausarztpraxis macht und fast alle Werte liefert, die für eine erste Diagnose notwendig sind. Außerdem sind Ultraschall-Untersuchungen, ein EKG, Lungen-Funktionstests und auch Blutabnahmen möglich. Mithilfe dieses Gesamtpakets kann schon heute zu 94,2 Prozent eine exakte Diagnose gestellt werden.

Was bringt dieses Modell dem Patienten?

Der Patient würde unabhängig von der Verfügbarkeit eines Arztes wohnortnah diagnostisch aufgenommen und könnte wieder nach Hause fahren, nachdem er schon bei der Untersuchung einen zeitnahen Termin für eine Videosprechstunde mit dem behandelnden Arzt erhalten hat, um die Ergebnisse zu besprechen. Damit hätten wir eine neue, telemedizinisch gestützte Versorgungsform. Auf diese Weise ausgerüstet, könnten die Versorgungs-Assistenten überall in den Regionen eingesetzt werden, wo kein Hausarzt verfügbar ist, oder auch in der ambulanten oder stationären Pflege. Patienten müssten nur einmal vor Ort untersucht werden. Der Rest der Behandlung würde bequem zu Hause vorm Bildschirm stattfinden.

DIHVA-Rucksack. Foto: Baasner

Sie testen dieses Modell in der Praxis - mit welchem Ergebnis?

Tatsächlich erproben wir es seit über einem halben Jahr im Rahmen einer Studie mit der Universität Siegen. Und das mit maximaler Entfernung. Als vermeintlicher “DIHVA” untersuche ich im Bundeswehrkrankenhaus Berlin die Patienten. Diese buchen sich bei uns regulär Termine und wissen, dass sie an einer Studie teilnehmen. Jeden Freitag gibt es dazu eine offene Sprechstunde. Mein Kollege Stefan Spieren sitzt in seiner Hausarztpraxis nahe Köln, kontrolliert dann die entsprechenden Daten, stellt die Diagnosen, verordnet Medikamente und therapiert die Patienten. Auf diese Weise haben wir schon über 100 Patienten abschließend behandelt. Etwa 80 Prozent von ihnen so erfolgreich, dass sie woanders keinerlei weitere Vorstellung brauchten.

Equipment für das innovative digital gestützte Versorgungsmodell. Foto: Baasner

Eignet sich dieses Modell für jede Erkrankung?

Es eignet sich für alles, was in einer normalen Hausarztpraxis vorkommt. Wir hatten auch schon Patienten mit Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium, COPD, Diabetes sowie mit chronischen Erkrankungen, Leute mit Gelenk- und Rückenproblemen oder Schmerzen in der Brust. Die Klassiker eben. Besonders spannend: Unser Set verfügt über ein sehr hochwertiges Dermatoskop, mit dem kleinste Hautveränderungen sichtbar werden. Wir können auch Haut- und Haarproben für eine Laboruntersuchung entnehmen. Zudem kooperieren wir mit dem Deutschen Online-Dermatologen “dermanostic”. Von ihm erhalten wir innerhalb kürzester Zeit einen Befund und Therapieempfehlungen. Der Austausch ist rund um die Uhr und an Wochenenden möglich. Die meisten unserer Patienten kommen zwar wegen anderer Anliegen, nutzen aber gern unser zusätzliches Angebot, die oder andere auffällige Hautstelle zu untersuchen. Als “Beifang” konnten wir schon einige Hauterkrankungen diagnostizieren, von denen die Patienten nichts wussten. Und auf einen Termin beim Hautarzt muss man heute teils sechs Monate oder sogar noch länger warten.

Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten sehen Sie für Ihr Modell?

Beispielsweise in der Pflege. Entsprechend geschultes Personal in der Einrichtung könnte die Patienten im Krankheitsfall schnell untersuchen und dann den Rat des Arztes ortsunabhängig einholen. Auch jede ambulante Pflegekraft könnte sich dafür qualifizieren lassen. So könnte der Pflegebesuch zu Hause zum potenziellen Hausarztbesuch werden, weil die Daten vor Ort erhoben werden und danach der Arzt digital konsultiert wird. Das alles sind Einsatzszenarien mit großem Mehrwert. Zudem sind diese Versorgungsassistenten in kurzer Zeit ausgebildet und verfügbar. Am Markt gibt es viele Leute, die medizinisch und daran interessiert sind, Menschen zu helfen, aber dafür natürlich nicht eine dreijährige Ausbildung durchlaufen wollen. Eine dreieinhalbmonatige Weiterbildung dagegen wäre gut zu bewältigen und auch für Seiteneinsteiger sehr interessant.

Wie groß ist bisher die Resonanz auf Ihr Projekt?

Einige Kommunen meldeten ihr Interesse an, würden im Rathaus oder im Bürgeramt einen Raum bereitstellen. Auch für Apotheken vor Ort wäre es eine perfekte Kombination, denn wo kein Hausarzt mehr ist, hat auch die Apotheke Probleme, langfristig den Kampf gegen Online-Apotheken zu überleben. Es gibt aber noch viele andere Einsatzmöglichkeiten. So übergaben wir ein Set zu Forschungszwecken an die Seenotrettung, ein weiteres in die Krisengebiete der Ukraine. Übrigens birgt das Projekt einen Nachhaltigkeitseffekt: Fünf Prozent der gesamten Co2-Emission in Deutschland werden durch das Gesundheitswesen verursacht. Das ist mehr als durch den gesamten Flug-Tourismus. Von diesen wiederum machen allein 14 Prozent die Fahrten zum und vom Arzt aus, was wir mit unserem Ansatz deutlich verbessern könnten.

Zur Person: Alexander R. Baasner:

Der gebürtige Geraer besuchte das Rutheneum seit 1608 und schloss im Jahr 2008 seine gymnasiale Laufbahn mit dem Abitur ab. 2015 folgte der Abschluss seines Master-Studiums als Wirtschaftspsychologe an der DePaul University in Chicago (USA). Seit 2016 lebt Alexander Baasner in Berlin, wo er bis 2019 digitale Start-Ups erfolgreich im Aufbau unterstützte und als Dozent für Universitäten und Hochschulen in Deutschland, der Schweiz, den USA und Großbritannien tätig war. 2020 schloss sich Alexander R. Baasner dem samedi-Team an und leitet dort als „Director Medical Operations“ in der DACH-Region das medizinische Qualitätsmanagement sowie den Ausbau neuer innovativer Geschäftsfelder im Bereich der Telemedizin.