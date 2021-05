Hausfriedensbruch in Gera - Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant

Gera. Ein Anwohner bemerkt Jugendliche auf fremdem Grundstück in Gera. Die Polizei sucht Hinweise.

Sonntagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie sich zwei Jugendliche auf einem ehemaligen Schulgelände in der Zeulenrodaer Straße in Gera aufhielten. Trotz eines sofortigen Einsatzes der Geraer Polizei konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden.

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen. Sofern Sie ebenfalls sachdienliche Informationen geben können, melden Sie sich unter Telefon: 0365-8290 bei der Polizei Gera.

Versuchter Einbruch

Unbekannte hatten es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ein Schnellrestaurant in der Geraer Keplerstraße in Gera abgesehen. Der oder die Täter entfernten laut Polizei auf unbekannte Art und Weise die Scheibe eines Schiebefensters und versuchten durch dieses in die Räume des Schnellrestaurants zu gelangen. Eine entsprechende Anzeige wurde hierzu aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Personen im Bereich der Keplerstraße / Vogtlandstraße gesehen haben. Sie werden gebeten sich, unter Telefon: 0365-8290 beim Inspektionsdienst Gera zu melden.

