Haushalt 2020 von Wünschendorf soll beschlossen werden

Am Donnerstag, dem 5. März, findet um 19 Uhr die 8. Sitzung des Gemeinderates Wünschendorf in der „Elsterperle“ statt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils steht unter anderem die Weiterführung der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Weißen Elster in der Gemeinde. Darüber hinaus soll die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sowie Finanzplan und Investitionsprogramm des Haushaltsplanes 2020 beschlossen werden. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Diskussion zur Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf und die Anfechtungsklage der Gemeinde gegen das Landratsamt Greiz wegen Erlass einer Beitragssatzung. Vorgesehen ist auch eine Diskussion zur Prüfung einer Klage der Gemeinde Wünschendorf gegen den Zweckverband „Mittleres Elstertal“ sowie ein Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Am Sportplatz“.