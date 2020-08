Der Fünfgeschosser in der Lusaner Kretschmarstraße 2, über den wir jüngst wegen des defekten Aufzugs berichteten. An dem Problem werde gearbeitet, versichert Thomas Ehrich, Chef der neuen Hausverwaltung Melior Domus.

Gera-Lusan. Der Wechsel einer Hausverwaltung in einem Mehrfamilienhaus ist an sich nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich klang das Anliegen, mit dem sich in dieser Woche eine Hausverwaltung aus Potsdam an unsere Redaktion wandte. Es ging um einen, offenbar nicht ganz einvernehmlichen Wechsel der Hausverwaltung für den Immobilienbestand des Berliner Unternehmens WIAG Gera GmbH in Gera-Lusan.