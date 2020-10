Der beliebte Spielplatz am Geraer Gries ist zum Teil abgesperrt, allerdings nicht, wie ursprünglich von der Stadt gemeldet, der Bug des Spielschiffes.

Heck des Spielschiffs muss zur Reparatur in die städtische Werft

Gera. Nicht der Bug, wie von der Stadt Gera vermeldet, sondern das Heck und der Mast des Piratenschiffes auf dem Spielplatz am Gries in Untermhaus mussten jüngst aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Für die Instandsetzung wird dieser Bereich wohl mindestens bis März 2021 gesperrt bleiben, teilte die Stadt mit. Der Bug – rechts im Bild – war erst im Herbst 2018 in der Holzwerkstatt des städtischen Grünamtes neu gebaut worden. Er lockt, neben der Drehscheibe und den Wipptieren, auch weiterhin zum Spielen.