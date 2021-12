Heimat-Menü wird in Gera serviert: Die Region deckt den Tisch

Gera. Geraer Restaurant beteiligt sich an einem Festival des Vereins Heimat Genuss Mitteldeutschland.

Mindestens fünf Zutaten aus dem Altenburger Land müssen verarbeitet sein, um den Anforderungen an das Heimat-Menü zu genügen, das der Verein Heimat Genuss Mitteldeutschland zum Anlass für ein Festival genommen hat. Vor allem im Altenburger Land wird es seit Mitte November ausgetragen.

Ronny Grosser, Wirt des Köstritzer Bierhauses, ist insofern ein Exot. Er ist der Einzige aus Gera, der sich beim Verein gemeldet hat. Ausgestattet mit einer Liste von 33 Produzenten und Verarbeitern im Altenburger Land machte er sich auf die Suche nach heimischen Zutaten für ein Vier-Gänge-Menü, das Koch Robert Porstmann kreierte. Der 36-Jährige ist seit Juli im Bierhaus, kochte voriges Jahr noch im 1880 und war davor sechs Jahre Küchenchef im Szenario im Geraer Theater.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gebeiztes Altenburger Durocschwein mit Kürbis aus dem Altenburger Land wird serviert, Rote Rübencremesuppe als zweiter Gang und rosagebratener Hirschrücken zu Rosenkohl und Süßkartoffel als Hauptgang, wobei dieses Fleisch aus dem Gönnatal bei Jena geliefert wird. Im Dessert mit dem klangvollen Namen Thüringer Herbst Genuss finden sich Birne vom heimischen Obstbauern des östlichsten Thüringer Zipfels, Altenburger Safran, Zartbitterschokolade und Altenburger Schwarzgebrannter.

„Das ist eine tolle Menüfolge“, schwärmt Christine Klauder bei der Verkostung in Gera. „Herr Grosser lebt das Kochen mit einheimischen Zutaten und holt sie bei den Erzeugern auch selbst ab“, erzählt sie. Fasziniert habe ihn vor allem der Safran. „Dass so etwas Weltmarktliches bei uns vor der Tür wächst“, sagt er noch immer staunend und hat für das Gramm 32 Euro bezahlt.

Als Hauptgericht wird Hirschrücken serviert. Foto: Peter Michaelis

Serviert wird das Heimat-Menü auf Vorbestellung. „Das kann man nicht so aus der Hüfte schütteln. Da kümmert sich ein Koch nur um diese Bestellung“, sagt der Gastronom, der demnächst auch eine kleine Hochzeitsgesellschaft so bewirten will. „Ich bin mal so gestartet. Die einheimische und saisonale Küche habe ich nie aus den Augen verloren, doch die Liste des Vereins hat mich auf neue Erzeuger aufmerksam gemacht“, sagt Grosser.

Touristische Schätze statt Bergbau

Die Idee dahinter ist, regionale Produzenten und Genusstourismus – manchmal auch nur über kleine Distanzen – zusammenzubringen. Christine Klauder, die den Verein Heimat Genuss Mittelthüringen mitgegründet hat, konnte dafür Spitzenköche aus ganz Thüringen gewinnen. So zählt beispielsweise Maria Gross von der Bachstelze in Erfurt zu den Botschaftern. Der Verein und seine Projekte sind aus einem Ideenwettbewerb der Metropolregion Mitteldeutschland und des Burgenlandkreises als Antwort auf den Rückzug des Kohlebergbaus hervorgegangen und werden vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

www.heimatgenuss.org