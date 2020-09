Musikerin Françoise Lasserre in der Salvatorkirche Gera, die sie für ihr Konzert beim Heinrich-Schütz-Musikfest bereits in Augenschein genommen hat.

Gera/Bad Köstritz. Françoise Lasserre, Artist in Residence beim diesjährigen Schütz-Fest, begutachtet die Geraer Salvatorkirche.

Heinrich-Schütz-Preisträgerin zu Gast in Gera

Am Mittwochabend wurde bekannt gegeben, dass Françoise Lasserre, die in diesem Jahr Artist in Residence beim Heinrich-Schütz-Musikfest ist, auch den gleichnamigen Internationalen Preis erhält. Die eigene Interpretation der Schütz-Werke und der satte und lebendige Klang ihrer Musik seien ausschlaggebend für die Ehrung gewesen, begründet Christina Siegfried die Wahl der Jury.