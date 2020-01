Heiße Übung mit echten Flammen in Hochhaus in Gera-Lusan

Echte Flammen, echte Hitze, echter Rauch, ein echtes Haus in bewohntem Gebiet und echte Anspannung, körperlich und mental: Selten können Feuerwehrleute unter solch realistischen, aber dennoch kontrollierten Bedingungen für den Notfall trainieren, wie am Freitagabend in Gera-Lusan. In der Weidenstraße wurde der Einsatz bei einem Wohnungsbrand im siebten Stock eines Hochhauses mit mehreren Verletzten geübt.

Bestimmt 20 Jahre her sei ein vergleichbare „heiße Übung“, sagt Dirk Kortus, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte. Mit ihrem abrissreifen Elfgeschosser habe die Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ die Großübung ermöglicht, sagt er. „Sie haben uns das angeboten, es war ursprünglich für März geplant, aber wegen der milden Witterung soll der Abriss nun schon am 6. Januar beginnen“, erzählt Kortus.

Der leergezogene Wohnblock wird demnächst abgerissen. Foto: Peter Michaelis

Nicht nur eher als geplant, sondern auch größer als geplant wuchs der Probeeinsatz. Neben der federführenden Feuerwehr Gera-Mitte waren Berufsfeuerwehr, die Wehren aus Liebschwitz, Langenberg, Aga und Frankenthal, der ASB-Sanitätsdienst und das Technische Hilfswerk vor Ort. Wegen des echten Feuers, das von einem professionellen Feuerwerker entfacht und überwacht worden sei, verzichtete man auf Alarmierung und Anfahrt, traf sich am Einsatzort, ohne dass die Einsatzkräfte die genaue Dimension des Übungsszenarios gekannt hätten, sagt Kortus.

Das Feuer habe sich so ausgebreitet wie erwartet, sagt er, so dass tatsächlich der ganze Raum in Flammen gestanden habe und ein Übergreifen in die Etage darüber bevor stand. Spektakulär auch für Außenstehende schlugen die Flammen auch aus dem Haus heraus. Mit der Drehleiter von außen und dem Löschangrifff übers Treppenhaus wird der Brand bekämpft. Das THW sorgt in der Dunkelheit für die Ausleuchtung der Einsatzstelle und der Verletztensammelstelle und sichert diese mit ab.

Nach etwa zwei Stunden ist der Einsatz abgeschlossen. „Es hat gut funktioniert, vor allem auch das Zusammenspiel“, sagt Dirk Kortus: „Natürlich gibt es immer Dinge, die noch besser laufen können, dafür gibt es dann die Auswertung.“ Und der Wehrleiter kündigt an, dass es in dem Block womöglich eine weitere Übung geben werde.