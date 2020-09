Hendrik Mattenklodt: Zwischen Abschied und Willkommen

Lange hat es gedauert, doch ab dem 1. September hat der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Gera wieder einen gewählten Superintendenten. Hendrik Mattenklodt (55) hatte zuvor eine Pfarrstelle im Weimarer Land inne und wurde im Juni von der neuen Geraer Kreissynode zum leitenden Geistlichen des etwa 16.000 Gemeindeglieder zählenden Kirchenkreises gewählt.

Herr Mattenklodt, wie ist es Ihnen seit der Wahl ergangen?

Man sitzt schon etwas zwischen Baum und Borke, zwischen Abschied und Willkommen. So ein wenig überlappt es sich auch noch, denn zwar beginnt mein Dienst am 1. September, der Abschiedsgottesdienst in meiner alten Pfarrstelle ist mit Rücksicht auf die Sommerferien aber erst am 6. September, mein Einführungsgottesdienst in Gera am 19. September.

Und was passiert bis dahin?

Es gibt viele Antrittsbesuche. Ich möchte möglichst bald die Menschen kennenlernen, mit denen ich zusammenarbeite. Die Ökumene bedeutet mir viel. Daher freue ich mich auf den Gottesdienst im Klimapavillon direkt an meinem ersten Arbeitstag. Einen Termin beim Dekan habe ich auch schon. Und auch den Oberbürgermeister werde ich in den kommenden Tagen treffen. Es gibt Konventstreffen, Gemeindekirchenrats- und Ausschusssitzungen, Landeskirche und Kirchenkreis bringen mich auf den aktuellen Stand. Ja, und nebenbei sind da auch noch die Termine wegen der Ausstattung meines Büros und wegen unserer neuen Wohnung.

Sie sind nach Gera gezogen? Und wer ist denn „wir“?

Meine Frau und ich, sie ist Sozialarbeiterin im Familienamt in Weimar. Eigene Kinder haben wir leider nicht, aber sechs Patenkinder in ganz Deutschland, von denen sich auch schon welche zum Einführungsgottesdienst angekündigt haben. Wir sind vorigen Freitag in unsere neue Wohnung in Gera gezogen. Meine bisherigen Begegnungen in der Stadt waren sehr offen und freundlich, ich fühle mich willkommen. Auch ein Kontrast zu dem schwierigen Ruf, den Gera andernorts hat und auf den ich öfter angesprochen wurde, seit mein Wechsel bekannt ist. Ich kann ihn nicht bestätigen.

Wie sind Sie auf Gera gestoßen?

Die Landeskirche hatte mich angesprochen. Dort konnte man sich vorstellen, dass ich mit meiner kommunikativen Art diese Funktion ausfüllen könnte. Für mich fügt sich die Stelle auch biografisch gut ein, ich bin 55 und auf zehn Jahre gewählt. Zuvor habe ich das Pfarramt in ganz unterschiedlicher Ausprägung kennengelernt. 16 Jahre Gemeindepfarrer im westfälischen Soest, dann zwei Jahre als Theologischer Referent am Gemeindekolleg der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Neudietendorf und schließlich fünf Jahre Gemeindepfarrer im Nordkreis des Weimarer Landes. Man könnte denken, es zieht mich ostwärts. Wobei meine Reise eine äußere und eine innere war, auf der sich Gera wie der nächste logische Schritt anfühlt.

Inwiefern?

Nun zunächst einmal gibt es hier im Kirchenkreis beides: die Stadtkultur und die Kirche auf dem Land. Es reizt mich, die Botschaft Jesu immer wieder in neue Kontexte zu übersetzen. Neue Herausforderungen warten gerade im administrativen Bereich auf mich. Die Landeskirche empfiehlt hier gute Fortbildungen, mit denen ich mich gezielt in dieses Feld einarbeite.

Aber ich möchte auch den Kontakt zur Gemeinde haben. Deshalb freue ich mich, dass etwa ein Viertel meiner Stelle in der Stadtkirchgemeinde angesiedelt ist.

Wo sehen Sie Schwerpunkte für Ihre künftige Arbeit?

In allem liegt mir daran, die Arbeit vor Ort in den Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen zu unterstützen. Wo immer es geht, soll dies ökumenisch geschehen. Netzwerkarbeit kann da entlastende Wirkung entfalten. Das war schon ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Weimarer Land, im sogenannten „12-Kirchen-Land“ mit zwölf Kirchen ohne gewachsene Bezüge zueinander. In der Netzwerkarbeit kann man Synergien, erzeugen, voneinander profitieren und gemeinsame Interessen verfolgen. Das geht dann natürlich auch über den kirchlichen Bereich hinaus. Ganz aktuelle Beispiele sind für mich die Hilfe der Geraer Hochschule für die Kinder der Christlichen Schule, aber zum Beispiel auch der Klimapavillon und unser gemeinsames Interesse an einem nachhaltigen Leben.

Und die Herausforderungen? Strukturelle Fragen und offene Stellen?

Manche Entwicklungen werden weitergehen, davon gehe ich aus, wobei Wandel zur Kirche dazu gehört. Im Gebiet des Kirchenkreises sind noch 13 Prozent in der evangelischen Kirche, in der Stadt ist die Quote noch niedriger. Umso wichtiger ist mir deshalb die Attraktivität der Pfarrstellen. Ebenso wie der Rückhalt fürs Ehrenamt, auch hier ist wieder die Netzwerkarbeit von Bedeutung. So können auch geringe Ressourcen so investiert werden, dass aus ihnen viel erwachsen kann.