Es wird kühler und die Blätter fallen langsam von den Bäumen – für Kinder heißt das, die Herbstferien stehen vor der Tür. Geraer Einrichtungen haben für die zwei Wochen vom 17. bis 30. Oktober verschiedene Veranstaltungen und Angebote im Programm. Ein paar Ideen für die Feriengestaltung in der Stadt haben wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengefasst.

Museum für Naturkunde

Gleich zehn öffentliche Veranstaltungen hat das Museum für Naturkunde geplant. In der ersten Ferienwoche finden täglich um 14 Uhr Führungen zu Wollhaarmammut, Wollhaarnashorn, Höhlenhyäne und Höhlenbär statt, deren Überreste auch im Raum Gera gefunden wurden. In der zweiten Ferienwoche stehen Fischotter und Biber im Mittelpunkt der 14-Uhr-Führungen. Anschließend gibt es in beiden Wochen Spiele und Bastelaktionen mit den Kindern, wofür Blei- und Buntstifte mitgebracht werden sollten. Eine telefonische Anmeldung unter 0365/5 20 03 wird empfohlen.

Museum für Angewandte Kunst

Für Jugendliche ab zwölf Jahren bietet das Museum für Angewandte Kunst einen Foto-Workshop an. Jeweils von 14 Uhr bis 16.30 Uhr am 22. und 29. Oktober begeben sich die Teilnehmenden auf die Spuren der Geraer Fotografin Aenne Biermann. Um die Umwelt durch die Linse erkunden zu können, sollte die eigene Kamera oder das Smartphone mitgebracht werden. Interessierte melden sich vorher telefonisch unter 0365/8381436 oder per E-Mail an ortmeyer.julia@gera.de an.

Otto-Dix-Haus

Am 21. Oktober und am 27. Oktober lädt das Otto-Dix-Haus Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein, jeweils um 14 Uhr mit ihren Familien an den Kinderführungen teilzunehmen. Anhand der Landschaftsgemälde von Otto Dix wird sich gemeinsam auf die Herbstzeit eingestimmt. Außerdem soll das Museum als Lern- und Erlebnisort nähergebracht werden, beispielsweise mit Fühlsäckchen und dem Gestalten von Herbstlandschaften. Anmeldungen sind telefonisch unter 0365/8 38 42 50 oder per E-Mail an kunstsammlung@gera.de möglich.

Tierpark Gera

Die Affen im Geraer Tierpark haben auch in diesem Jahr Nachwuchs bekommen. Die Fütterungszeiten täglich um 15 Uhr sind eine gute Gelegenheit für einen Besuch. Foto: Peter Michaelis

Während der Herbstferien ist der Geraer Tierpark täglich geöffnet: in der ersten Woche von 9 bis 18 Uhr und in der zweiten Woche wegen der Zeitumstellung von 9 bis 17 Uhr. Noch bis einschließlich 1. November besteht die Möglichkeit, mit der Parkeisenbahn zu fahren. Für Familien empfiehlt sich besonders der Besuch zu den Fütterungszeiten der Löwen um 11.30 Uhr sowie der Affen um 15 Uhr. Bei Kindern sind zudem die Putzzeiten der Ponys um 14 Uhr beliebt.

Familienzentrum Jumpers

Das Lusaner Familienzentrum Jumpers ist in der ersten Ferienwoche täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Verschiedene Thementage sind geplant, beispielsweise zum Tanz oder zum Parcours im Stadtteil. In der zweiten Woche fährt das Team zur Familienfreizeit, weshalb die Kastanienstraße 3 geschlossen bleibt. Aktuelle Infos finden sich auf Facebook.

Kinder- und Jugendzentrum Bumerang

Eine Woche voller Ausflüge hat das Kinder- und Jugendzentrum Bumerang vom 19. bis 23. Oktober geplant. Unter anderem geht es in die Kletterhalle Schmölln, ins Meeresaquarium Zella-Mehlis und ins Bergwerk Ronneburg. Die komplette Woche kostet 48,80 Euro inklusive Fahrt- und Verpflegungskosten. Nur noch vier Plätze sind frei, Anmeldungen sind telefonisch unter 0365/20 42 74 37 oder direkt vor Ort in der Werner-Petzold-Straße 10 in Gera-Lusan möglich. Für die Angebote der zweiten Woche mit Besuchen im Tierpark und dem Biohof Aga können sich Interessierte ebenfalls vor Ort in entsprechende Listen eintragen.

Jugendhaus Shalom

Ein sehr vielseitiges Ferienprogramm hat das Jugendhaus Shalom in der Berliner Straße auf die Beine gestellt. Kostenfreie Ausflüge in die Schwimmhalle oder zum Go Kart sowie in den Escape Room nach Chemnitz sind geplant. Vor Ort wird zudem je nach Wetterlage Volleyball oder Unihockey gespielt, vegan gekocht, Tassen bemalt, Holz graviert oder Filme geschaut. Das komplette Programm gibt es auf Facebook, Anmeldungen erfolgen telefonisch: 0365/41 31 11 oder direkt über die sozialen Medien – am besten über Instagram.